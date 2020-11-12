افحيمة : إجراء الانتخابات بعد 18 شهرا يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في مداخلة مع قناة ليبيا إن تصريح المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، بشأن اتفاق المشاركين في الحوار بتونس على إجراء الانتخابات بعد 18 شهرا، يعني دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة.

وفي ذات السياق أعرب افحيمة عن تخوف مجلس النواب من أن يكون ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، جسما تشريعيا آخر، يمتلك صلاحية إصدار التعليمات، علاوة على صلاحية إعطاء الثقة للحكومة الليبية ونحوها من الصلاحيات.

وعلى صعيد متصل،علق حول اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، وإلى أي مدى نحجت نتائج تلك الاجتماعات في الوصول إلى تفاهمات مهمة، تحديدا ضمن المسار السياسي.

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