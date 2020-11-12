بالتزامن مع جهود حل الأزمة.. الوفاق تؤكد سوء نواياها بتوقيع اتفاقية عسكرية مع قطر

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن زيارة وزير الدفاع المفوّض صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، لقطر للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.

وأعلنت الوزارة، عن توقيع الطرفين على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية، مؤكدة أنه تمت مناقشة دور قطر في تعزيز الأمن والاستقرار لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بحسب نص بيان الوزارة.

يذكر أن قطر تعاني من حصار عربي بسبب الرفض الشديد لسياستها العدائية تجاه غالبية القضايا العربية وتلاحقها اتهامات كبيرة بدعم الإرهاب وتعزيز الأنشطة الإجرامية في البلدان العربية، ويصف الكثيرون الدور القطري بالمُخرِب والمُدمر لكثير من الدول.

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