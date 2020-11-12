مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوصي بمعاقية مرتكبي الانتهاكات الحقوقية في ليبيا

أوصت الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، «بضرورة معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وبالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق»، داعية إلى «وضع حد للاحتجاز التعسفي والتحقيق الفعال لتقديم الجناة للعدالة».

وتركزت التوصيات في الاجتماع، الذي ترأس وفد ليبيا خلاله مندوب ليبيا بجنيف السفير تميم بعيو على «أهمية الحوار الوطني ودعم المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين، وتوحيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبذل الجهود للقضاء على جميع أسباب النزاع الجذرية، كما أوصت بإعتماد تدابير مناسبة لمكافحة الفساد والحد من تسرب التدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

بعثة تقصي الحقائق

وأوصى الاجتماع بـ«مقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والتي تم إنشاؤها بناء على القرار رقم 40 والذي أشرفت عليه بعثة ليبيا الدائمة في جنيف وتم إعتماده في مجلس حقوق الانسان في دورتها الثالثة والأربعين في هذا العام، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على الحدود البرية والبحرية وتقديم الجناة إلى العدالة»

وخلال الاجتماع قدم الوفد الليبي برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم إحاطة كاملة لملف حقوق الإنسان في ليبيا أمام حوالي 110 دولة شاركت في هذه الدورة، كما ألقى مندوب ليبيا لدى البعثة الأمنية بجنيف تميم بعيو كلمة ليبيا مؤكدا فيها على التزام ليبيا لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان والجهود المبذولة من أجل ذلك.

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وشارك في هذا الاستعراض السفير تميم مصطفی بعیو، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومعه فريق خبراء بعثة ليبيا الدائمة لدي الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بالحضور الشخصي المحدد في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وفي كلمة أمام الاجتماع، دعا بعيو المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكا في أمن ليبيا واستقرارها.

يشار إلى أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تعد أحد أهم آليات مجلس حقوق الانسان التي أنشأت لمراجعة سجل الدول في مجال حقوق الإنسان، يتم خلالها الاستماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومات على صعيد تعزيز وتفعيل سياسات وآليات تدعم احترام حقوق الإنسان المدنية، و السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، و تتم فيه مراجعة الدور الذي تقوم به الحكومات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، و ملاحقة المسؤولين عنها.

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