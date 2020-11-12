مصرع 74 مهاجرا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 74 مهاجرا لقوا مصرعهم جراء غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس في ليبيا، موضحة أن القارب كان يحمل 120 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصيادون من إنقاذ 47 شخصا، بينما تم حتى الآن انتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية المفقودين.

وأوضحت المنظمة، أن هذا هو ثامن حادث غرق لقوارب تحمل مهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتفيد بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقتل 20 ألف شخص في المنطقة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا، حيث سبق أن لقي 13 شخصا آخر مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي، بينهم طفل و3 نساء، جراء حادث مماثل قرب سواحل ليبيا.

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