قويرب: البعثة الأممية مصرة على الخروج بمشهد سياسي جديد بعد حوار تونس

فيما يتعلق بمخرجات ونتائج الحوار الذي يستمر لمدة 6 أيام في تونس أكد عضو مجلس النواب، عزالدين قويرب، خلال تغطية خاصة لقناة ليبيا أن البعثة الأممية والدول الداعمة لجهودها في الحوار المتعلق بالشأن الليبي مصرة على الخروج بمجلس رئاسي جديد أو حتى تعديله وفق آلية غير واضحة.

وحول بيان النواب الذي وجهوه للبعثة الأممية والمشاركين في الحوار، وإلى أي درجة ساهم هذا البيان في لم شمل مجلس النواب مجددا بعد فترة من التشظي والتشتت، قال النائب عز الدين قويرب، إن هذا البيان كشف جانبا من جهود المجلس التي تحدث في الخفاء.

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