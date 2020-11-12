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الكزة: هناك خلاف جوهري بمنتدى حوار تونس حول صلاحية المجلس الرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الشيخ صالح بوخريص الكزة، أحد مشائخ قبيلة العواقير، إن مشاورات منتدى الحوار السياسي الليبي بتونس حول اختصاصات المجلس الرئاسي المرتقب، مستمرة بشكل جيد، وسط أجواء من الحذر، مؤكدًا أن المناقشات لن تنتهي بشكل كامل قبل أسبوع.

وكشف الكزة، أن لجنة الصياغة المكونة من 11 شخصًا، تُجري الآن نقاشات حول كتابة اختصاصات المجلس، بعد المشاورات التي جرت داخل اللجنة، موضحاً أن النقاشات تدور الآن حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة ولم يصل المجتمعون بعد إلى آلية اختيار أعضاء المجلس وهيكلته، التي من المتوقع أن تشهد خلافات جوهرية.

ولفت الكزة، إلى وجود خلاف جوهري على صلاحية المجلس الرئاسي الجديد بتوقيع أو إلغاء الاتفاقات السابقة للحكومة السالفة، بما فيها اتفاقية “الوفاق” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البحرية والعسكرية.

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قناة ليبيا 24

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