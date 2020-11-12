القيادة العامة تعلن تحرك كافة الوحدات العسكرية لمساندة وزارة الداخلية في تأمين بنغازي

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، عن تحرك كافة الوحدات العسكرية التابعة لها لمساندة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في تأمين مدينة بنغازي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء في تصريح القيادة العامة «تنفيذاً لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر، تحركت الآن كافة الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة المشكلة بتوجيه مباشر من القائد العام لفرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي».

وأعلنت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، يوم السبت، الاتفاق على وضع آلية عمل لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة وإخلاء المقرات الواقعة تحت سيطرتها.

وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة لقوات القيادة العامة على «فيسبوك» أن الغرفة قررت كذلك، «بناء قوة مشتركة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وسيادة العدالة»، مشيرا إلى اتفاق المجتمعين على «تنفيذ كل ما أتخذ من قرارات وبصورة عاجلة».

– تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى بقيادة رئيس الأركان

– 4 محاور في اجتماع الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى

– الغرفة الأمنية بنغازي تقرر وضع آلية لتفكيك «التنظيمات العسكرية المسلحة» وإخلاء مقراتها

واجتمعت الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، الجمعة، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، حيث عرض الناظوري على الحاضرين اختصاصات الغرفة الأمنية. كما ناقش الاجتماع «وضع قرار القائد العام بخصوص إنشاء الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى موضع التنفيذ»، إضافة إلى «وضع آلية عمل إدارية وميدانية للغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى» و«تقسيم المهام المنوطة للغرفة وتحديد الأولويات لهذه المهام للبدء في العمل وفقًا لذلك».

والأربعاء الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بناءً على تعليمات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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