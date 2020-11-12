اللجنة العسكرية المشتركة تواصل اجتماعاتها في سرت

تواصل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لليوم الثالث على التوالي عقد اجتماعاتها في مقرها الرئيسي بمدينة سرت بحضور كامل أعضائها.

وأفاد مراسل قناة ليبيا أن اللجنة تناقش الإجراءات العملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي تم التوصل إليه، ومن بينها البند المتعلق بتشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على تنفيذ بنوده الـ12 ، وكذلك مناقشة المهام الموكلة بلجنة الترتيبات الأمنية المكلفة بتأمين الطرق بين المدن والمناطق عقب افتتاحها رسميا.

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