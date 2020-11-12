مؤسسات مجتمع مدني: ندعم الشنطي لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

عربت عدد من مؤسسات المجتمع المدني عن دعمها لسليمان الشنطي في إدارة رئاسة الهيئة العامة للرقابة الإدارية بحكومة الوفاق.

وأكدت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها اليوم الخميس أن “الشنطي أدار الهيئة السيادية باقتدار وحنكة مما جعل الهيئة تأخذ مسارها الحكومي كمؤسسة سيادية تكافح الفساد الإداري والمالي وتضبط المخالفين من المسؤولين الفاسدين كما أتاح الفرصة للنساء والشباب من الكفاءات والخبرات والمتميزين علميا وقياديا من العمل في الهيئة فساهم في تنظيمها وإعادة هيبتها و نفوذها السيادي و القانوني”.

وطالب البيان مجلس النواب بدعم “رئيس الهيئة الحالي لممارسة مهامه دون تشويش أو عراقيل أو مصاعب وإبعاد من يضع العصي في الدواليب ويعرقل أعمال رئيس الهيئة من تطوير الإداء الإداري للهيئة ومناهضة الفساد والمخربين لاستمرار مسار الإصلاحات الإدارية”.

وأكد البيان أن “المساس برئاسة الهيئة في هذا التوقيت هو عمل جبان ومقصود ومخرب لمسيرة الإصلاحات الإدارية المتبعة والجارية حاليا لإيقاف فشل الدولة و” مضيفا نرى أن “الشنطي الرجل المناسب في المكان المناسب لهذه المرحلة وليستمر في برنامجه لرصد ومحاربة التجاوزات والمخالفات والاختلاسات والنهب والتدمير الحاصل في مؤسسات وجهات الدولة الحكومية” بالإضافة إلى أن “الشنطي من مؤيدي أرساء دعائم الدولة الليبية ولمناهضة الفقر والجهل والإرهاب عليه البقاء في وظيفته القيادية مهم جدا لاستمرار نجاح مهامه واستمرارها ويجب إبعاد كل مشروع أو شخص أو برنامج يريد إيقاف مسيرة الإصلاح الإداري والمالي التي يديرها ..الشنطي بإقتدار وحنكة وتميز ونجاح”.

ووقع على البيان حركة القيادات الليبية الشابة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مؤسسة الخير الإنسانية، المنظمة الوطنية لرؤية ليبيا 2026 ، المجلس الإجتماعي لقبائل مصراتة بالعاصمة طرابلس، مؤسسة شباب ليبيا، المؤسسة الليبية للتعاون الدولي، منظمة أيادينا للمرأة و الشباب، المجلس الأعلى للمرأة، منظمة سيدات أعمال ليبيا للتنمية، منظمة شباب و نساء فزان، منظمة تجمع نساء مصراتة لأجل الوطن، منظمة قلم شباب، رابطة شباب مصراتة الإجتماعية الجامعة لشباب مصراتة في كل المدن و المناطق في ربوع ليبيا، منظمة التعاون الخيرية والتنمية والتدريب، اتحاد المرضى ليبيا، المبادرة الليبية لتمكين المراة في المناصب القيادية، الجمعية الليبية للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة، الشبكة الليبية لحقوق الإنسان، المنظمة الليبية للإصلاح و مكافحة الفساد، الشبكة الليبية لدعم مناهضة الإفلات من العقاب، تجمع المنظمات الأهلية لمكافحة الفساد و تعزيز حقوق الإنسان و الديمقراطية، مؤسسة الرأي للتنمية و التوعية و الحوار السلمي، شبكة الجنوب الليبيللنساء و الشباب والأطفال، تجمع حرائر الأجيال الواعدة.