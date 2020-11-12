المركزي العربي للأبحاث: الليبيون يعانون من الأزمة الاقتصادية ويشكون ارتفاع مستوى الفساد

أفاد استطلاع رأي أعده المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية ، بأن نصف الليبيين يعتبرون وضع البلاد الاجتماعي والاقتصادي الحالي سلبي بينما يعتبر خمسين في المئة من الليبيين أن الفساد مستشر في جميع المناطق الليبية.

و أجرى المركز من خلال المقابلات الشخصية دراسة لشعبية القادة السياسيين في دولة ليبيا ودرس موقف سكان البلاد من الوضع السياسي في البلاد. شمل الاستطلاع 7634 مشاركا من ثلاث مناطق في البلاد.

كما كشفت بيانات الاستطلاع ، التي لم يتم كشفها بعد للرأي العام ، الموقف الحقيقي للشعب الليبي عن الوضع الحالي في البلاد ، كما أن الدراسة ، التي استغرقت 17 ألف ساعة بحسب الباحثين ، خصصت لدراسة الأراء السياسية وموقف الشعب الليبي من القادة السياسين .

وبحسب التقرير ، يعتقد حوالي نصف المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد سلبي، و35% قال أن الوضع وصل إلى حالة سلبية للغاية ، 3% فقط متأكدون من أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر عليهم وأن الوضع في البلاد إيجابي.

وبفي استطلاع يتعلق بانتشار الفساد ، أشار أكثر من نصف المواطنين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن هذه المشكلة شائعة جدًا في جميع المناطق الليبية الثلاث.

وأشار 74% من المواطنين الذين يعيشون في منطقة جنوب ليبيا بحسب الاستطلاع إلى انتشار الفساد. أقل من 20% من المواطنين واثقون بوجود الفساد ، لكن ليس في كل مكان ، 1% فقط من المواطنين على يقين من عدم وجود فساد او رشوة في منطقتهم.

كما اشتكى سكان طرابلس من انتشار الفساد. أكثر من 60% متأكدون من أن الجميع يقومون بالسرقة ، وأقل من 30% أشاروا إلى وجود فساد في مكان ما ، 3% على يقين من عدم وجود مشاكل في المنطقة.

الأمور أفضل قليلاً في شرق ليبيا حيث أشار 57% فقط من المواطنين إلى انتشار الفساد ، و16% متأكدون من أن الرشوة محدودة و 4% لا يرون وجود أي مشاكل.

وبنتيجة استطلاع آراء المواطنين تجاه القادة السياسيين في البلاد ، فإن نسبة دعم حفتر بلغت 28% من الليبيين. و 24% قالوا إنهم مستعدون للتصويت لسيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة.

قلة من الناس تدعم رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، بينما 8% النسبة التي حصل عليها وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا و 6% لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق.

علّقت الغالبية المطلقة من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع على أن قائد البلاد يجب أن يكون قوياً ومستعداً لفعل أي شيء لحماية ليبيا ومواطنيها ، بينما قال 24% فقط أن رئيس الدولة يجب أن يسترشد بقيم العالم الغربي.

بشكل عام ، أظهر الاستطلاع أن الليبيين غير راضين بشكل عام عن الأزمة الاقتصادية الحالية التي نشأت في البلاد. في هذا الصدد ، ارتفع مستوى الفساد في ليبيا ، مما يؤثر أيضًا على حياة المواطنين العاديين.

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