حكومة الوفاق تسند عملية تطوير مطار مصراتة الدولي لشركة تركية

عقد بمقر مصلحة المطارات بحكومة الوفاق أمس الأربعاء اجتماع مع شركة البيرق التركية حضره رئيس المصلحة ومدير عام مطار مصراته الدولي ومساعده ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام المختصة بالمصلحة والمطار بإلاضافة إلى مختصين من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

ذكر بيان “مصلحة مطارات الوفاق” أن شركة البيرق تقدمت بعرض مرئي يخص مقترح لإعداد مخطط عام لمطار مصراته الدولي يشمل تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بالمطار وبمساحة اجمالية 610 هكتار وتم خلال العرض توضيح المناطق المستهدفة ومكونات المشروع الرئيسية وتوزيعها ومن بينها محطة الركاب ومواقف الطائرات وحضائر الشحن ومراكز صيانة الطائرات ومحطات تزويد الوقود والبنية التحتية والخدمية الاخرى ذات العلاقة بتشغيل المطار وتقديم الخدمات بالجانبين الجوي والبري وبما يتماشى مع النمو المستقبلي المتوقع لحركة المسافرين والشحن وحسب المعايير المتعارف عليها محلياً ودولياً، بحسب البيان.