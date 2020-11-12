إنذار باغلاق مصحة الفتح بسوق الجمعة خلال 72 ساعة

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والادوية وجهاز الحرس البلدي سوق الجمعة بجولة تفتيشية رقابية استهدفت مصحة الفتح الواقعة بطريق الشط بطرابلس .

وقال مكتب الاعلام للرقابة على الاغذية بان الجولة اسفرت عن اعطاء انذار مدته 72 ساعة لاغلاق المصحة المذكورة بسبب وجود ادوية منتهية الصلاحية وسؤ النظافة وتهالك بعض الادوات

وكذلك حجرة العمليات الحالية بدون باب وتحتاج الى مزيد الإهتمام من تركيب ارضيات ضد البكتيريا ووجود حجرة العمليات الرئيسية تحت الصيانة واحتياج غرفة التعقيم للصيانة مع وجود بعض أواني الطبخ من الألمنيوم وهذا مخالف للإشتراطات وقد تم مصادرتها من قبل الجهات الضبطية .

ولاحظ المفتشون وجود رطوبة في المصحة وعدم وجود برنامج مكافحة الافات والسجل الخاص بادوية الاعصاب كما لايوجد إذن المزاولة لفنية معمل التحليل وايضا الصيدلانية.