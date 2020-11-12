فرنسا-ليبيا: تبرئة ساركوزي من التمويل الليبي؟

منذ سنوات ونحن نسمع عن تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي سنة ترشحه للرئاسة عام الفين وسبعة حتى جاء مقال دورية ميديبارت الاستقصائية بوثيقة تفيد ذلك. ثم صرح الشاهد الرئيسي زياد تقي الدين قبل أربع سنوات واتهم صراحة ساركوزي. وهاهو يصرح اليوم من بيروت لمجلة باري ماتش أن القاضي هو الذي وجه الأمور على طريقته وانه لم يقع أي تمويل لحملة ساركوزي. فلماذا تراجع تقي الدين عن أقواله؟ يناقش هذا الموضوع هدى إبراهيم صحفية في إذاعة فرنسا الدولية، ومجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس، ومن بيروت عبد الحكيم معتوق كاتب صحفي ومحلل سياسي

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