وصول حقن أمريكية إلى بنغازي لعلاج الحالات الحرجة من مرضى كورونا

أعلنت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، مساء اليوم الخميس، عن وصول حقن remidisivir المصنعة من قبل شركة Gilead الأمريكية الخاصة بعلاج مرضى كورونا الحالات الحرجة والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

وأوضح جهاز الإمداد الطبي، في بيان، أنه تم تسليم برج الأمل بنغازي 140 حقنة كدفعة أولى تكفي لعدد 20 مريضا بمعدل 6 حقن لكل حالة .

ولفت البيان، إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الاستشارية الطبية بخصوص تحديد الحالات التي تستوجب استخدام هذا العلاج، حيث إنه لم يسبق وأن تم توريده فيما سبق لضمان الاستفادة منه بشكل جيد.