الغرفة الأمنية تخلي عدداً من مقرات الوحدات العسكرية داخل بنغازي

أخلت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى المشكلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، العديد من المقرات التي تستغلها وحدات عسكرية كمقرات لها داخل مدينة بنغازي.

وباشرت اللجنة المنبثقة عن الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وعضوية آمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، وضباط بلواء طارق بن زياد، ولواء 106، والكتيبة 166 مشاة، وإدارة الاستخبارات العسكرية، في إخلاء هذه المقرات، تنفيذا لتعليمات القائد العام بالخصوص. وأخلى أمراء مختلف الوحدات العسكرية التي مرت بها اللجنة مقراتهم طواعية، منتقلين إلى المعسكرات التي يتبعونها في ضواحي المدينة.

وأكد أمراء هذه الكتائب أنهم جميعا تحت التعليمات، وأنهم ماقدموا التضحيات إلا لأجل قيام دولة القانون والمؤسسات. إلى ذلك حيا رئيس اللجنة العقيد صلاح هويدي، كافة أمراء الوحدات وأفرادها على تسليمهم الطوعي لمقراتهم وعودتهم وكافة منتسبيهم لوحداتهم الأم. وأخلت اللجنة مقرات عسكرية في كل من منطقة السيدة عائشة، والبركة وبودزيرة، والصابري، مؤكدة أن عملها سيستمر لحين إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، لتتمكن هيئة الشرطة من أداء مهامها المنوطة بها في تأمين المواطنين.