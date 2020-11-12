الزبيدي: المشاركون بملتقى تونس يخدمون مصالحهم وهذه اللقاءات ليست في مصلحة الليبيين

قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، أن الليبيين جميعًا على يقين من أن لقاءات ملتقى الحوار السياسي في تونس لن تكون في صالحهم، مشيرًا أن المهام المعلنة للمنتدى هي اتخاذ قرارات تقود ليبيا إلى الازدهار والاستقرار والسيادة، لكن واقعيًا المشاركين في الملتقى لا يخدمون إلا مصالحهم.

وأضاف الزبيدي في تصريحات صحفية أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تسيطر بشكل غير ديمقراطي على أعمال منتدى الحوار الليبي الذي انطلق في تونس يوم 9 نوفمبر الجاري، مرجحا أن يفرز الملتقى قيادات جديدة ممن لديهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية فهؤلاء فقط من سيكونون في الحكومة الجديدة.

من جانبها قالت السياسية التونسية المحامية، وفاء الشاذلي، إن هناك عددًا كبيرًا من أجهزة المخابرات الأجنبية في الفنادق المخصصة للمشاركين في المنتدى، وهذا أمر يدعو للغرابة وربطتها بتأثير أجهزة المخابرات على الوفود المشاركة.

هذا وأفادت مصادر بأن من بين المشاركين في المنتدى، وعددهم 75 فقط، الأغلبية المطلقة هم أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وفي وقت سابق اعترفت هذه المنظمة بأنها ستدعم خلال الانتخابات وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

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