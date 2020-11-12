اللجنة العسكرية الليبية تتفق على سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بين الجفرة وسرت

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الخميس)، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس باتجاه بنغازي (شرق) وطرابلس (غرب)، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن سليم رعد، رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة في البيان الختامي لاجتماع اللجنة السادس في سرت، «الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من تمركزاتهم في خطوط التماس ونقلهم إلى كل من بنغازي وطرابلس في خطوة أولى، للبدء بعملية مغادرتهم للأراضي الليبية في خطوة تالية».

كما اتفقت اللجنة العسكرية على سحب جميع قوات الطرفين وآلياتها الثقيلة من خطوط التماس وإعادتها إلى وحداتها الأصلية، إضافة إلى نشر فرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمساعدة أممية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.

والمنطقة المعنية بـ«خط التماس» هي المنطقة الواقعة بين الجفرة وسرت، التي توجَد فيها قوات عسكرية كبيرة لطرفي النزاع منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وحدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا فترة مدتها 90 يوماً لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.