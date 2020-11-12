اليونيسف تتصدق بتأهيل مرافق الصرف الصحي بمراكز إيواء النازحين في بنغازي

قامت منظمة “اليونيسف” بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في ثلاثة مراكز إيواء مؤقتة في بنغازي تستضيف عائلات نازحه داخلياً، وهم :”قاريونس والهلال والعنابيب”.

وأعلنت المنظمة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قامت بتعقيم شبكة الصرف الصحي وتركيب مواسير وسخانات مياه وتركيب وحدات معالجة المياه لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان مراكز الإيواء.

وأكدت المنظمة، أنه مما لا شك فيه أن هذه المبادرة أحدثت فرقًا كبيرًا في حياة العائلات النازحة، حيث يمكنهم الآن الوصول إلى مرافق صحية نظيفة وآمنة وخصوصاً الأطفال لأنهم أكثر عرضة للأمراض المنقولة عن طريق المياه.

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