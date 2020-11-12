بشرى لأهالي غدامس ودرج.. تعبيد الطريق إلى طرابلس

زف عضو المجلس البلدي غدامس عبدالصبور الكبير، في لقاء خاص مع قناة “218”، بشرى لأهالي بلديتي غدامس ودرج، بشأن الطريق البري الرابط بين طرابلس وغدامس.

وبعد معاناة دامت لأكثر من 9 سنوات طالت جميع المسافرين من بلديتي غدامس ودرج إلى العاصمة طرابلس، تم تكليف شركتين محليتين لتعبيد الطريق وبدأتا بنقل الآليات للمباشرة بالعمل.

وبيّن الكبير أنه وبتظافر جهود بلديتي غدامس ودرج، تم حل المشاكل الإدارية مع ديوان المحاسبة وتغطية مصاريف الشركات المنفذة للطريق من ميزانية الطوارئ الخاصة بالمجلس الرئاسي.

وبذلك تكون أيضا معضلة الطريق الترابي المتهالك الرابط بين مدينتي سيناون ونالوت والذي تصل مسافته لحوالي (42 كم)، شهدت انفراجة وحلا دائما يرضي الجميع.

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