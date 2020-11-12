مناع يوجه رسالة مفتوحة للجنة «5+5» بشأن المعتقلين

وجه الأكاديمي الليبي والملحق الثقافي في بريطانيا سابقا، د. سعد مناع، رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الترتيبات العسكرية 5+5.

وقال مناع في رسالته التي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها، :”تحية ليبية صادقة لكم جميعا أما بعد، هناك أخوة لكم ورفاقكم بالقوات المسلحة العربية الليبية، يقبعون بزنزانتهم المظلمة منذ تسع سنوت تهمتهم، مقاتلة التدخل الخارجي والزنادقة والمجرمين في 2011. أنتم أكثر من يكابد هذه المشقة، وكلكم يعترف أن ليبيا وأهلها الْيَوْم هُم أسرى لدى هذا الثالوث المرعب. استمعنا لتصريحات البعض منكم وكانت مطمئنة وتبعث على التفاؤل وتؤكد أن المشكل الليبي رغم صعوبته لو سحب الغريب يده لمد كل ليبي يده لأخيه. عليه نأمل منكم اتخاذ الخطوة الوطنية الشجاعة والتي يمكن أن تضمد الكثير من الجراح وتفتح القلوب كما فتحت الطريق الساحلي عبر كل ليبيا، اطلقوا سراح رفاقكم وبهم اطلقوا إيعاز واحد: ليبيا إلى الأمام سر. لكم شكري وتقديري”.