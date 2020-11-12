«الوطنية لحقوق الإنسان»: مصرع 100 شخص إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مساء اليوم الخميس، إن ثلاثة حطام قاتلة للسفن في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أودت بحياة أكثر من 100 شخص في يوم واحد قبالة السواحل الليبية.

ولفتت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أول قارب غرق بالقرب من مدينة الخمس وعلى متنه حوالي 120 شخصًا، تم إنقاذ 47 جثة فقط، كما تم انتشال 31 جثة قبالة سورمان،

وأفادت التقارير، بأن 20 شخصًا أيضا لقوا حتفهم في حطام سفينة ثانية.

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، مصرع 74 شخصًا على الأقل إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا كان يقل مهاجرين، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وقالت المنظمة الأممية، إن أفرادًا منها «أبلغوا عن (حادثة) غرق كبيرة، أسفرت عن 74 قتيلًا على الأقل اليوم (12/11) قبالة الخمس عند الشواطئ الليبية»، موضحة أن 47 ناجيًا نقلهم خفر السواحل والصيادون إلى الشاطئ.