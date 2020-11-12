شلوف: المجتمعون في تونس لا يحظون بتأييد شعبي وتحديد 18 شهرا لإجراء انتخابات زمن طويل جدا

قال رئيس مؤسسة “سيلفوم” للدراسات، جمال شلوف، إن أبرز التحديات التي تواجه الحوار الليبي في تونس هو عدم وجود توازن في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، مؤكداً أن المجتمعين في تونس لا يحظون بتأييد شعبي كبير.

وقال شلوف إن أخطر ما يواجه الحوار الليبي في تونس هو التمثيل الواسع للأحزاب التي تمثل الإسلام السياسي في ليبيا وهو الأمر الذي قد يصعب من حصول اتفاق يرضي الليبيين، محذراً من إمكانية فرض البعثة الأممية سياسة الأمر الواقع إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف الليبية.

وأكد شلوف، أن تحديد 18 شهرا لإجراء انتخابات هو زمن طويل جدا على الليبيين، معرباً عن اعتقاده أنه إذا تمكنت اللجنة العسكرية في سرت من تنفيذ خطوات سريعة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وانضمام كل الأفراد النظاميين الموجودين في ليبيا إلى مؤسسة عسكرية واحدة فستزول الميليشيات قريبا.

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