عبد القيوم: نجاح أي اتفاق لحل الأزمة متوقف على إخراج الميليشيات من طرابلس وإنهاء سيطرتها عليها

قال المحلل السياسي، عيسى عبد القيوم، إن نجاح أي اتفاق لحل الأزمة الليبية متوقف على إخراج الميليشيات المسلحة من طرابلس وإنهاء سيطرتها عليها.

وأضاف عبد القيوم، في تصريحات صحفية، أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المجتمعة في تونس لن يكون بديلا عن اتفاق الصخيرات، لافتا إلى وجود تفاهمات بين المجتمعين في تونس على ضم أي اتفاق جديد للإعلان الدستوري المرتقب.

وأوضح عبد القيوم أن أبرز نقاط الخلافت بين الأطراف الليبية يتمثل في أماكن تواجد مقرات المؤسسات التي سيتم الاتفاق حول تشكيلها، مضيفا أن هناك أطراف تطالب ببقائها في طرابلس بينما فريق آخر يطالب بنقلها إلى سرت.

وأشار عبد القيوم إلى أن هناك جمع لتوقيعات من الأعضاء المشاركين في ملتقى تونس لمنع ترشح أي شخصية عملت في المجلس الرئاسي أوما يسمى بمجلس الدولة أو مجلس النواب لتولي المؤسسات التي ستنتج عن الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه إذا تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن فستحجب العديد من الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24