وصول عقار يعالج كورونا إلى بنغازي

قالت شركة ألفا الطبية، إنها وفرت عقار “ريمديسيفير” لعلاج فايروس كورونا المستخدم في العلاج، والحاصل على تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منذ أكتوبر 2020.

وقال المتحدث باسم مركز بنغازي الطبي خليل قويدير، لـ”218″، إن العلاج سُلّم فعلاً للإمداد الطبي وبكمية محدودة تستعمل للحالات الحرجة.

وأضاف قويدير أن الكمية التي سلمت للإمداد الطبي من قبل الشركة كانت مجانية دعماً منها لمواجهة وباء كورونا.

من جهتها، أعلنت إدارة جهاز الإمداد الطبي في الحكومة الليبية عن وصول عقار “ريمديسيفير” المُصنع من قبل شركة Gilead الأمريكية، لعلاج الحالات الحرجة من مرضى كورونا.

وقالت الإدارة إنه تم تسليم برج الأمل بنغازي 140 حقنة كدفعة أولى تكفي 20 مريضا بمعدل 6 حقن لكل حالة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الاستشارية الطبية بخصوص تحديد الحالات التي تستوجب استخدام هذا العلاج حيث إنه لم يسبق وأن تم توريده لضمان الاستفادة منه بشكل جيد.

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