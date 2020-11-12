توافق في محادثات تونس بشأن أزمة ليبيا… وتوتر في اجتماعات سرت العسكرية

تتواصل المحادثات الليبية في تونس، اليوم (الخميس)، بإشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركاً من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، وذلك في وقت شاب التوتر مفاوضات عسكرية موازية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي موازاة المحادثات التي تدور في منطقة قمرت السياحية في الضاحية الشمالية لتونس، تجري في ليبيا مفاوضات عسكرية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي تم التوصّل إليه في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي تصريح صحافي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس (الأربعاء)، إن محادثات تونس «تعتبر فرصة لإنهاء الانقسامات» في البلاد. وأضافت المبعوثة الأممية أن الممثلين الآتين من مختلف أنحاء ليبيا «توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية».

وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعاً، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة «كوفيد – 19» معاناة أبنائها.

وشدّدت ويليامز على ضرورة المضي قدماً باتجاه «انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع».

كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ممثلين للشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا، وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقاً وزارياً يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقاً لمسودة خريطة الطريق.

وتُعقد اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة «الوفاق». غير أن توترات بدأت تظهر على محادثات سرت العسكرية منذ الثلاثاء.

والثلاثاء اتهمت القوات العسكرية الموالية لحكومة «الوفاق» مرتزقة قالت إنّهم ينتمون إلى مجموعة «فاغنر» الروسية، بأنها منعتها من إنزال طائرتها في سرت للمشاركة في المحادثات.

ويقول الباحث في مركز دراسات عسكرية في لندن جاك والتن إن حادثة مطار سرت تبين رغبة روسية في تأكيد الوجود. ويستبعد أن يكون الهدف من الحادثة عرقلة المفاوضات، ولكن يؤكد في المقابل أن «روسيا أظهرت أن بإمكانها فعل ذلك إن رغبت».