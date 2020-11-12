تونس والجزائر ومصر توافق على استلام نساء تنظيم داعش بعد القبض عليهن في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات بين السلطات القضائية في كل من طرابلس في ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بشأن استلام نساء تنظيم داعش ألقي القبض عليهن في ليبيا.

وأُلقِي القبض على هؤلاء النسوة داخل جبهات القتال في مدينتي سرت وصبراتة، بعدما ثبت تورطهن بالانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا، حيث أوضحت المصادر أن السلطات الجزائرية والمصرية والتونسية وافقت على استلام المتهمات، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تتخذ حاليا بهذا الصدد.

وأنهت بعض هؤلاء المعتقلات مدة محكوميتهن داخل سجون الغرب الليبي، وقد سبق أن رفضت بعض الدول استلام المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش، وسط رفض شعبي في بعض هذه الدول لعودتهن.

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