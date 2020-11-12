ليبيا الان

«بومريز» يتابع التقنيات وصيانة المرافق التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، الخميس، بمدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومديري الإدارات بالمصلحة بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم، الخميس، فإن الوزير أشاد بجهود المصلحة، وناقش خطتها للعام 2021م، والاستعدادات لتوزيع التجهيزات المزمع توزيعها على المؤسسات التعليمية للعام الجديد.

وتضمن الاجتماع، عرض مرئي وشروحات فنية لنماذج التصاميم الهندسية الجديدة للمرافق التعليمية، التي أعدتها المصلحة.

في ختام الاجتماع، اعتمد الوزير، التصمايم الهندسية الجديدة.

ويذكر أن التصاميم الجديدة تتسم بالحداثة وقد تم تصميمها بما يتوافق والمعايير الدولية ويلبي متطلبات البيئة الليبية، مع المحافظة على هوية المرافق التعليمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد، بحسب البيان الصادر.

الوسوم

استعداد التقنيات العام الدراسي الجديد بومريز صيانة المرافق التعليمية متابعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك