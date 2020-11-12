«بومريز» يتابع التقنيات وصيانة المرافق التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتمع وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، الخميس، بمدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومديري الإدارات بالمصلحة بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم، الخميس، فإن الوزير أشاد بجهود المصلحة، وناقش خطتها للعام 2021م، والاستعدادات لتوزيع التجهيزات المزمع توزيعها على المؤسسات التعليمية للعام الجديد.

وتضمن الاجتماع، عرض مرئي وشروحات فنية لنماذج التصاميم الهندسية الجديدة للمرافق التعليمية، التي أعدتها المصلحة.

في ختام الاجتماع، اعتمد الوزير، التصمايم الهندسية الجديدة.

ويذكر أن التصاميم الجديدة تتسم بالحداثة وقد تم تصميمها بما يتوافق والمعايير الدولية ويلبي متطلبات البيئة الليبية، مع المحافظة على هوية المرافق التعليمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد، بحسب البيان الصادر.