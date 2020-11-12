ليبيا: اتفاق على سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس وتواصل الحوار في تونس

اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الخميس في سرت على سحب القوات والمرتزقة من خطوط التماس نحو بنغازي وطرابلس في خطوة أولى قبل البدء في ترحيلهم خارجهم البلاد. كما أيد أعضاؤها عملية سحب كافة قوات الطرفين وآلياتهم الثقيلة من هذه الخطوط وإعادتها إلى وحداتها الأصلية، ونشر فرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمساعدة أممية. وفي تونس، يتواصل الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة. وأحرز الطرفان تقدما في المحادثات إذ اتفقا على خارطة طريق تمهد لإجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.

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