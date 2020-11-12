قنصل تركيا يفتتح معرض ملابس خيري في «مصراتة»

افتتح أمس الخميس المعرض الخيري للملابس المجانية المقام بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية مصراتة، ودعم هيئة IHH التركية، بحسب بيان مشترك لـ”البلدية” و”الهلال الأحمر”.

أضاف “البيان”: “حضر حفل الافتتاح القنصل العام التركي في مدينة مصراتة، وبعض أعضاء المجلس البلدي للبلدية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات العامة بالبلدية، إضافة إلى عدد من المواطنين” وفقاً للبيان.

وتابع “البيان”: “كان في استقبال الحضور رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي بالإدارة العامة، ومدير الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر الليبي مصراتة. هذا وقد كان الإقبال على المعرض جيداً من العائلات المستهدفة من قبل الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة” وفق قوله.

وتنتهج تركيا سياسات توسعية واستعمارية في ليبيا، منذ اتفاقها مع فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” في نوفمبر 2019، وهو ما أتاح لها المجال للتدخل في الشأن الليبي ودعم المليشيات المسلحة في قتال الجيش الوطني الليبي.