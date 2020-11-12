أوحيدة: حوار تونس فرصة لن تتكرر وسيشهد خلافا شديدا على المناصب

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن جميع المشاركين في ملتقى حوار تونس متفقين على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم، متوقعا حدوث خلاف شديد وتجاذبات على الأسماء المطروحة لتولى المناصب في هذا الملتقى.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أن الأمر سيحسم في نهاية المطاف كون المحاصصة مع بعض المغالبة ستكون سيدة الموقف، مؤكدا أن المجتمعين سيتفقون على الخروج بسلطة موحدة للمرحلة التمهيدية تتكون من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محددة وكذلك رئيس حكومة ونائبين له.

وتابع أوحيدة أن دور مجلس النواب سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال توحد وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك، مبينا أنه من الممكن أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية، مرجحا إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.

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