«الحاسي»: «ثورتنا» في ليبيا بدأت كـ«مأساة» وأصبحت «مهزلة»

قال عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، إن “الثورة” في ليبيا بدأت كمأساة، وكثرت بها الفوضى المسلحة، والاغتيالات والانتقامات وحينها تُدبر لها حرب وكالة” وفق قوله.

“الحاسي” القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، أضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أمس، بعنوان: “درس من ثورة ليبيا”: “الثورة انتهت كمهزلة.. الثورة حين تقودها بنادق عمياء بلا وعي ستكون ثورة بلا رأس” وفق تعبيره.

وتابع “الحاسي” الذي لم يحظ بشرعية مجلس النواب المنتخب، قائلاً: “مثل هذه الثورة تبدأ كمأساة، فتكثر بها الفوضى المسلحة، حين يصبح بقايا الطغيان، والدينيين المزيفين والانقلابيين هم قادتها نحو ذل جديد” على حد تعبيره.