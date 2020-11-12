«الناظوري» يكلف «ناجي الصالحين» بمهام الناطق الرسمي للغرفة الأمنية بـ«بنغازي الكبرى»

كلف الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، المقدم ناجي الصالحين فرج حماد، بمهام الناطق الرسمي للغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى.

وبحسب خطاب رسمي موجه إلى “الصالحين” فإن “الناظوري” طالب الجهات الإعلامية اقتصار التعامل إعلاميا مع الناطق دون سواه فيما يخص الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى .

وكان المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أعلن إنه فور صدور قرار المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بتاريخ 2 نوفمبر، بخصوص تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبري اجتمعت الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية كل من ، وزير الداخلية بالحكومة الليبية ، وعقيد ونيس أحمد الشكري، عقيد عبدالحميد سليمان الرعيض ، عقيد صلاح أحمد أهويدي، مقدم عماد الدين مصطقى حامد ، مقدم جمال جمعة عبدالسلام ، نفيب فرج أقعيم .

وبحسب إيجاز صحفى للمركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، وقتها، قد افتتح الاجتماع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى مرحبا بالجميع وعرض على الحضور اختصاصات الغرفة الأمنية وتم مناقشة العديد من النقاط كالتالي فيما يلي

أهمها :

1- وضع قرار القائد العام للقوات المسلحة بخصوص أنشاء الغرقة الامنية لمنطقة بنغازي الكبرى موضع التنفيذ .

2- التأكيد على العمل في نطاف الاختصاص المشار إليه في قرار إنشاء الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى .

3- مناقشة وضع آلية عمل إدارية وميدانية للغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى .

4- تقسيم المهام المنوطة للغرقة وتحديد الاولويات لهذه المهام للبدء في العمل وفقاً لذلك .

وفي ختام الاجتماع أكد الجميع عزمهم للمضي قدما لاعادة بسط الأمن وسيادة القانون بمنطقة بنغازي الكبرى.