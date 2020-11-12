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السيوي : بيع منحة أرباب الأسر فور توافر الدولار بالمركزي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ، سالم مفتاح السيوي ، أن استئناف بيع منحة ارباب الأسر متوقف على توفر رصيد كاف من العملة الصعبة في حساب المصرف المركزي.

وأوضح السيوي في تصريحات صحفية ،الأربعاء ، أنه لا يوجد ضمانات حقيقة لاستمرار ضخ النفط وهو مهدد بالإيقاف في أي لحظة.

وذكر السيوي أنه في حالة الاتفاق على وضع إيرادات بيع النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، وحجب هذا الحساب وعدم التصرف به، وذلك يعني أن المركزي لا يستطيع التعامل معه والاستفادة منه في بيع النقد الأجنبي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • موسسة النفط – يا مريض – وأرباحها – ماهياش لعبة لامار سوق سوداء – وتجار قطاعات خاصة – النفط والغاز الليبي وعاءداته يعتبر مخزون اقتصادي للدولة الليبية – فقط – ولا يمكن تسييله كمنحة لأرباب أسر والا لمعاشات او اعتمادات او سوق سوداء او غيره –
    الان ليبيا ليست كالماضي – كل من يخسر تجاراته او يفلّس يتجه للنفط والغاز وعاءداته –
    الان توجد معايير وخطط اقتصادية تخص الشءون الليبية العامة – وصيانات لما خربته ايدي واطماع المفسدين –
    وبالنسبة لاي معاش او منحة يمكن توفيرها من قطاعات اخرى مثل الصناعة او الزراعة او الفخم الحجري – او الثروة البحرية – او الحرف الاخرى – مثل الصناعات الجلدية – او التخصصات التنفيذية مثل الهندسة بمجالاتها والطب بتخصصاته والعلوم والاختراعات والتطوير الذات – اي توجه اخر يعتبر مهلكة ومضيعة للوقت والجهود – اذا كُنتُم فعلا تخافون على بلادكم ليبيا وتنظرون للمستقبل بشكل فيه عقلانية – مما بحدث من إهمال وتقصير وتكاسل في الانتباه والعمل لما فيه الاصلح للبلاد والعباد . بمنظور ” ليبي + ليبي .” وليس بمقترح
    “5 خبزة +5 خبزة “..!!!

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