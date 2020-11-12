السيوي : بيع منحة أرباب الأسر فور توافر الدولار بالمركزي

أعلن مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ، سالم مفتاح السيوي ، أن استئناف بيع منحة ارباب الأسر متوقف على توفر رصيد كاف من العملة الصعبة في حساب المصرف المركزي.

وأوضح السيوي في تصريحات صحفية ،الأربعاء ، أنه لا يوجد ضمانات حقيقة لاستمرار ضخ النفط وهو مهدد بالإيقاف في أي لحظة.

وذكر السيوي أنه في حالة الاتفاق على وضع إيرادات بيع النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، وحجب هذا الحساب وعدم التصرف به، وذلك يعني أن المركزي لا يستطيع التعامل معه والاستفادة منه في بيع النقد الأجنبي.

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