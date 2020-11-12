“النمروش” في الدوحة لتوقيع بروتوكول تعاون عسكري مع قطر

وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني “صلاح الدين النمروش” -الخميس- إلى الدوحة في زيارة رسمية إلى دولة قطر ، وشملت الزيارة لقاء مع وزير الدفاع القطري “خالد العطية” بمقر وزارة الدفاع القطرية، ضمن مساعي “دفاع الوفاق” لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول -حسب ما أوردته وزارة دفاع الوفاق على منصاتها الإلكترونية.

وقام “النمروش” والوفد المرافق له بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة حيث اطلع على البرامج التدريبية و إمكانيات القوات الخاصة القطرية في مختلف المجالات من مكافحة الارهاب والإسناد و القفز بالمظلات، كما وقع الوزيران بعد الجولة علي بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية.

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