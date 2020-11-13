البدري: لو رفعت دول العالم يدها من ليبيا لم يستغرق بناء دولة موحدة أكثر من 6 أشهر

قال نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، عبد السلام البدري، إن التدخل الخارجي هو الذي يجهض الاتفاقات الليبية الليبية، مؤكدا أن الليبيين لا يمكن أن يختلفوا، ومن يختلفوا هم أصحاب المصالح والأجندة الخارجية.

وأضاف البدري في تصريحات إعلامية تابعتها ليبيا24 أن المشكلة في ليبيا تكمن في التدخل الخارجي السافر الذي لا يخدم مصلحة الليبيين، مشددا على أنه لو رفعت دول العالم يدها من ليبيا لم يأخذ الليبيون أكثر من 6 أشهر لتكون ليبيا دولة واحدة.

وأعرب البدري عن تفاؤله بتوصل المجتمعين في تونس إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عانى ويلات ذنب لم يقترفه سوى أنه كان ضحية لمؤامرات خارجية، مؤكدا أنه حان الوقت لليبيين أن يجتمعوا على طاولة المفاوضات لإنهاء هذا الصراع الموجود.

وتابع البدري أن هناك تحفظ كبير على عملية اختيار المشاركين في ملتقى حوار تونس، وهناك تحفظ على الكثير من الأشياء التي ذكرتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عندما تسمح لنفسها وللبعثة بأنها تختار ممثلي الشعب الليبي.

وأشار البدري إلى أن تيار الإسلام المتشدد في ليبيا لا يشكل أي ثقل على الإطلاق بدليل أنه في انتخابات 2012 لم يحصل على أكثر من 7% أو أقل، مبينا أن ليبيا الآن دولة محتلة من تركيا وليس تدخلا، فتركيا تحتل جزءا من ليبيا.

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