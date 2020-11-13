مكتب النائب العام : أمر القبض بحق ساسي فوري وأُحيل إلى الداخلية للتنفيذ

ليبيا – أصدر النائب العام في طرابلس أمرًا بالقبض على ” هارون ساسي ” أحد قادة المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق ( القوة المشتركة ) بحسب أمر قبض صادر منذ 2 نوفمبر الجاري .

وبحسب وثيقة مسربة عبر صفحة مقربة من قوة الردع التابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ، فقد اتهم النائب العام هارون ساسي بجريمة خطف في السراج بطرابلس طالت رجل الأعمال مصطفى المبروك خليفة القراضي المنحدر من صرمان بهدف الحصول على فدية مقدرة بمليون دولار أمريكي .

صور | العمُّو يحتفي بسيطرته وشبكته مجددًا على #صبراتة. #ليبيا #المرصد https://t.co/2Mx5TbkUAh — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 17, 2020

وكان القراضي قد اختطف منتصف شهر أكتوبر الماضي ، وفي يوم 25 من ذات الشهر أُعلن في صرمان عن تحريره من خاطفيه قبل أن يتضح اليوم بأن المنفذ هو هارون ساسي الذراع الأيمن لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي بحسب أمر القبض الصادر بحقه مع 5 آخرين يتزعمهم هو .

وكان ساسي أحد قادة محاور جويلي في جنوب طرابلس وكان آخر ظهور له في فض مظاهرات طرابلس التي دعمها باشاآغا شهر أغسطس الماضي كما تصدر العمليات العسكرية في صبراتة وصرمان وقد ظهر هناك مع كل من عبدالرحمن ميلاد الملقب ” البيدجا ” الذي تم اعتقاله يوم 14 أكتوبر ولاحقًا مع مهرب البشر ” أحمد الدباشي الملقب ” العمو”.

صور | السراج يبارك “ تحرير“ #صبراتة و #صرمان ممن بارك تحريرها منهم في 2017 .. البيدجا والقصب أول المحتفلين . #ليبيا #المرصد https://t.co/eN2JeP9VGO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 13, 2020

وأكد مكتب الإعلام بمكتب النائب العام في طرابلس سريان أمر القبض على ساسي وشركاءه في خطف القراضي ” ساري التنفيذ بشكل فوري ” وأُحيل لجهات الضبط المخولة بتنفيذ أمر القوة للقبض على المعني وهي ” الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية ” .

المرصد – خاص

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