“الغرفة الأمنية بنغازي” تُخلي مقرات الوحدات العسكرية

أخلت “الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى” العديد من المقرات التي تستغلها وحدات عسكرية كمقرات لها داخل مدينة بنغازي حيث باشرت اللجنة المنبثقة عن الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي-” وعضوية آمر سرية الشرطة العسكرية ، وضباط من لواء طارق بن زياد، ولواء 106، والكتيبة 166 مشاة، وإدارة الاستخبارات العسكرية”- في إخلاء هذه المقرات، تنفيذا لتعليمات القائد العام بالخصوص.

و أوضحت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن أمراء مختلف الوحدات العسكرية التي مرت بها اللجنة قد أخلوا مقراتهم طواعية، منتقلين إلى المعسكرات التي يتبعونها في ضواحي المدينة، فيما حيا رئيس اللجنة العقيد صلاح هويدي، كافة أمراء الوحدات وأفرادها على تسليمهم الطوعي لمقراتهم وعودتهم وكافة منتسبيهم لوحداتهم الأم.

كمت أخلت اللجنة مقرات عسكرية في كل من منطقة السيدة عائشة والبركة وبودزيرة والصابري، مؤكدة أن عملها سيستمر لحين إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، لتتمكن هيئة الشرطة من أداء مهامها المنوطة بها في تأمين المواطنين.. وتأتي الخطة ضمن دعم الجيش لوزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون والأمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجُناة والخارجين عن القانون داخل المدينة.

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