سافينو منتقدة الحكومة الإيطالية: قضية الصيادين الصقليين تحولت من مأساة إلى مهزلة

قالت البرلمانية الإيطالية المعارضة، إيلفيرا سافينو، الخميس، إن قضية احتجاز الصيادين الصقليين في ليبيا قد تحولت من مأساة إلى مهزلة.

وأوضحت سافينو التي تنتمي إلى حزب “فورتسا إيتاليا” أن وزارة الخارجية التي يقودها، لويغي دي مايو، أعلنت عن إجراء مكالمة هاتفية بين أفراد عوائل الصيادين الصقليين الذين تم سجنهم في ليبيا والصيادين أنفسهم.

وأضافت سافينو أن هذه المكالمة الهاتفية من المزمع أنها تمت بفضل دي مايو نفسه بعد زيارته للإمارات، أي أن هناك ثمانية عشر صيادًا محتجزون في ليبيا منذ 73 يومًا، وكل ما حصل عليه وزير الخارجية الإيطالي حتى الآن هو مكالمة هاتفية.

وتساءلت سافينو: هل توجب على دي مايو الذهاب إلى دبي ليتمكن من انتزاع هذه المكالمة؟، لافتة إلى أن قضية الصيادين الإيطاليين مأساة فعلا، لكنها بهذه الطريقة أصبحت تبدو وكأنها مهزلة.

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