«الشح»: أتحدى «ستيفاني» أن تمنع المسئولين الحاليين من الترشح لمناصب في الحكومة الجديدة

شكك أشرف الشح، مستشار “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، وأحد الموقعين على “اتفاق الصخيرات” في نتائج الملتقى السياسي الليبي في تونس، الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

“الشح” غرد على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “ستيفاني ويليامز (رئيس البعثة) تبرر بانه لاجراء انتخابات يجب تشكيل حكومة تكنوقراط للتحضير لها” وفق قوله.

أضاف “الشح” قائلاً: “للتعامل مع هذا الطرح بحسن نية ياريت يكون أحد المعايير بأن لا يحق لكل من هم أعضاءً في الأجسام الحالية او الرئاسي أو الحكومات تقديم انفسهم.. أتحداكم أن تقروا هذا المبدأ..الصفقة لن تمر” وفق تعبيره.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».