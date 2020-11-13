بـ 71 ألف إصابة … كورونا يتغول في ليبيا مستغلا انشغال الحكومات بصراع المناصب

تشهد ليبيا هجمة شرسة لـ وباء كورونا ، حيث وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 70 ألفا منها 28 ألف حالة نشطة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى ما يقارب الـ ألف وفاة.، وهو ما يعد رقما قياسيا بالنظر إلى دول الجوار والمتقاربة مع ليبيا في عدد السكان ، هذا التصاعد قابله غياب واضح لأي استراتيجية لمجابهة هذا الوباء من قبل الجهات المعنية، التي تكتفي باتخاذ قرارت تظل حبيسة الأدراج دون أي تنفيذ.

رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة للمجلس الرئاسي، خليفة البكوش، أكد من جانبه أن الوضع الوبائي في ليبيا في المرحلة الرابعة لا يزال حرجًا، رغم بعض التحسن القليل ، و كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أصدر في أغسطس الماضي قرارا يُلزم كافة المواطنين بارتداء الكمامات أثناء وجودهم في الأماكن العامة والخاصة، حيث يعاقب بموجب القرار المخالفين بغرامة مالية تقدر بـ500 دينار، بينما حُدّدت قيمة غرامات مخالفة ساعات الحظر بـ1000 دينار لكل نشاط تجاري مخالف، و500 دينار لكل مركبة عامة أو خاصة لكن هذه القرارات لا زالت حبرا على الورق بالنظر إلى كثرة المخالفات الملموسة بالشارع.

وفي ذات السياق طالبت النقابة العامة للأطباء قبل أيام وزير الصحة المفوض خليفة البكوش بتحمل مهامه ومباشرة عمله وزيرا للصحة وفق قرار المجلس الرئاسي الأخير، وكان العديد من الاطقم الطبية والطبية المساعدة قد فاروق الحياة متأثرين بالإصابة بهذا الفيروس أثناء تأدية عملهم ضمن فرق الطبية المتواجدة في مراكز العزل المنتشرة على طول البلاد.

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