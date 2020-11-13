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تكثيف أمني داخل أحياء طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية -الخميس – بتكثيف عمل دورياتها الأمنية داخل أحياء ومناطق متفرقة داخل العاصمة، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار-حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على منصاتها الإعلامية.

ونشطت الدوريات في مناطق “حي الأندلس” و”السراج” و”الكريمية”، كما امتدت إلى الطريق الفرعي الرابط بين حي “النجيلة” وضاحيتي “جنزور” و”وادي الربيع”، لحفظ الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين-حسب ما أكدت “داخلية الوفاق” في منشورها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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