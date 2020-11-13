مصراتة تسجل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة ، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

و أضافت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 97 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة

و أوضح البيان أن إجمالي عدد الإصابة المؤكدة بلغ 6339 حالة ، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 2030، لافتا إلى أن حالات الشفاء بلغت 4125 ، فيما وصلت حالات الوفاة إلى

184شخصا.

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