مصادر تكشف تلقي الصيادين المحتجزين في ليبيا مكالمات هاتفية من أسرهم

كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن تلقي الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي، مكالمات هاتفية من أسرهم.

وقالت المصادر إن المكالمات الهاتفية التي تمت عبر وحدة الأزمات في وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، تأتي غداة زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية، لويغي دي مايو، إلى دولة الإمارات.

هذا وكان دي مايو قد أعلن في وقت سابق أنه طرح أزمة الصيادين على وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته الأخير للعاصمة روما، وعلى وزراء خارجية روسيا وفرنسا والإمارات، مشيرا إلى أنه طلب من الوزيرين الإماراتي والروسي، على وجه الخصوص، ممارسة نفوذهم المباشر، مؤكدا أنهما تعهدا العمل في هذا الاتجاه.

وكانت البرلمانية الإيطالية المعارضة، إيلفيرا سافينو، قد صرحت بأن قضية احتجاز الصيادين الصقليين في ليبيا قد تحولت من مأساة إلى مهزلة، وذلك بعد تهكمها على دي مايو وانتقادها لوصوله إلى مرحلة إجراء مكالمات بين الصيادين المحتجزين وأسرهم، بدلا من الضغط للإفراج عنهم.

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