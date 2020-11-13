شابان في “حالة سُكْر” يغلقان شارع شوقي

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة التابعة لها قد ألقت القبض على شخصين المدعو “م. ن. ر. أ ” مواليد 1988 والمدعو “ا. س. ج. أ ” مواليد 1992، واللذان قاما بإقفال “شارع شوقي”،أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة طرابلس وهما في حالة سُكر.

وأضافت الوزارة خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأحيلا إلى مركز شرطة المدينة لاستكمال بقية الاجراءات القانونية المنصوص عليها.

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