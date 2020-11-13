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شابان في “حالة سُكْر” يغلقان شارع شوقي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة التابعة لها قد ألقت القبض على شخصين المدعو “م. ن. ر. أ ” مواليد 1988 والمدعو “ا. س. ج. أ ” مواليد 1992، واللذان قاما بإقفال “شارع شوقي”،أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة طرابلس وهما في حالة سُكر.

وأضافت الوزارة خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأحيلا إلى مركز شرطة المدينة لاستكمال بقية الاجراءات القانونية المنصوص عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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