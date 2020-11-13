الشح متحديا : وليامز ستفشل في منع القيادات الحالية من التواجد في الحكومة الجديدة

شكك عضو ما يسمى بمجلس الدولة السابق ، أشرف الشح ، في مصداقية المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني و ليامز حيال الاشتراطات التي أقرتها لإنجاح الملتقى السياسي الليبي في تونس.

و أوضح “الشح” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وليامز شددت على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط للتحضير لاجراء الانتخابات ، مشيرا إلى ألأمر يستوجب أن يكون أحد المعايير بأن لا يحق لكل من هم أعضاءً في الأجسام السياسية الحالية أو المجلس الرئاسي الترشح في الانتخابات.

و أعلن الشح تحديه لـ وليامز ومن معها أن تستطيع تطبيق هذا الشرط ، مشددا على أن هذه الصفقة لن تمر.

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