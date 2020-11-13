“الرقابة الإدارية طرابلس”: قوة من الداخلية اقتحمت مقر الهيئة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن قوة من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق قد شاركت في محاولة اقتحام مقر الهيئة في مدينة طرابلس يوم الأربعاء الماضي، فيما بينت الهيئة أيضاً تدخلاً ينافي الاختصاص من طرف المجلس الأعلى للدولة في تكليف لمسؤول بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأوضحت الهيئة على منصتها الرسمية أن مجموعة مسلحة تتقدمها سيارة تحمل شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ومسلحين آخرين، برفقتهم “محمد عمر المشاي” مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية-حسب ماورد في منشور الهيئة.

وأضافت الهيئة في منشورها أنه ( من ضمن المقتحمين “عبدالله قادربوه” بحجة تكليفه وكيلاً للهيئة، بموجب قرار مخالف للقانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب وهو ما أكده كتاب لجنة متابعة الأجهزة الرقابية وكتاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة لكونه معيب بعيب عدم الاختصاص).

وقالت الهيئة إن ( حادثة الاقتحام تسببت في خلق حالة فزع وخوف وإرباك للموظفين داخل الهيئة وسكان المنطقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم)، فيما ثمنت رئاسة الهيئة ( الدور الشجاع والوطني لبعض أفراد أمن وحماية المقر وموقف الموظفين الغيورين على هيئتهم وأهالي المنطقة الذين كانوا سداً منيعاً أمام المقتحمين والمخالفين للقانون) .

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