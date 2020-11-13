على خلفية خطف رجل أعمال.. النائب العام يصدر أمرا بالقبض على ساسي

أصدر النائب العام في طرابلس أمرًا بالقبض على المليشياوي، هارون ساسي، أحد قادة المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بحسب أمر قبض صادر منذ 2 نوفمبر الجاري.

وكشفت وثيقة مسربة عبر صفحة مقربة من ما تسمى بـ”قوة الردع” التابعة لوزير داخلية الوفاق المفوض، فتحي باشاغا، عن اتهام النائب العام لـ هارون ساسي بجريمة خطف في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس طالت رجل الأعمال مصطفى المبروك خليفة القراضي، المنحدر من صرمان بهدف الحصول على فدية مقدرة بمليون دولار أمريكي.

هذا وكان القراضي قد اختطف منتصف شهر أكتوبر الماضي، وفي يوم 25 من الشهر نفسه أُعلن في صرمان عن تحريره من خاطفيه قبل أن يتضح اليوم بأن المنفذ هو هارون ساسي الذراع الأيمن لآمر ما تسمى بالمنطقة العسكرية الغربية، أسامة جويلي، بحسب أمر القبض الصادر بحقه مع 5 آخرين يتزعمهم هو.

وأكد مكتب الإعلام بمكتب النائب العام في طرابلس أن أمر القبض على ساسي وشركائه في خطف القراضي ساري التنفيذ بشكل فوري، وأُحيل لجهات الضبط المخولة بتنفيذ أمر القوة للقبض على المعني وهي الشرطة العسكرية التابعة للوفاق ووزارة داخلية الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24