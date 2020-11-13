الحامدي: الحوار الليبي فرصة لتونس لاستثماره سياسيا واقتصاديا عبر خطوات مدروسة

قال وزير الخارجية التونسي السابق والمبعوث الأممي السابق في مالي المنجي الحامدي، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي يمثل فرصة لتونس للدخول من الباب الكبير في مسار هذه الأزمة والاستثمار فيه سياسيا واقتصاديا عبر خطوات مدروسة.

وأضاف الحامدي في تصريح صحفي أن هناك مؤشرات إيجابية هامة لنجاح الحوار السياسي الليبي في تونس.

وكان الحامدي قد صرح في وقت سابق بأن الملف الليبي معقد للغاية، مؤكدا أن مخرجات الحوار وجب أن تكون مدعومة من كل الشعب الليبي الذّي عانى مأساة الحرب والتشتت.

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