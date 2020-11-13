“طرابلس المركز” ..محاضرة توعوية حول مكافحة الجائحة

شهدت دار الثقافة والفنون والتراث الواقعة بشارع ميزران في مدينة طرابلس فعاليات المحاضرة التوعوية حول مكافحة جائحة كورونا التي تنظمها بلدية طرابلس المركز، بالتعاون مع منظمة سيدات أعمال ليبيا للتنمية.

أقيمت المحاضرة التوعوية الإرشادية تحت شعار “صحتنا في بيئتنا، ويأتي هذا المنشط داعماً للجانب التوعوي لكيفية الحد والوقاية من جائحة كورونا-حسب المنصة الإعلامية لبلدية طرابلس المركز.

وحضر النشاط التوعوي لفيف من المثقفين والناشطين الإعلاميين، فيما أشارت البلدية إلى أنها ستقيم ورش عمل عديدة ومحاضرات توعوية أخرى على مدار الأسابيع المقبلة تتعلق بجوانب ثقافية أخرى

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