بدعم هيئة تركية.. معرض خيري للملابس في مصراتة

شهدت مدينة مصراتة -يوم الخميس- افتتاح المعرض الخيري للملابس المجانية، الذي أُقيمَ تحت شراف وتنظيم جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، بالتعاون مع المجلس البلدي مصراتة، ودعم من هيئة IHH التركية- حسب ما ذكرته المنصة الإعلامية للبلدية.

حضر حفل الافتتاح القنصل العام التركي في مدينة مصراتة، و أعضاء المجلس البلدي للبلدية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات العامة في نطاق البلدية، إضافة إلى عدد من المواطنين والمهتمين.. واستقبل الحضور رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي بالإدارة العامة، ومدير الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر الليبي مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية